Сантьяго, , 01:47 — REGNUM Заражение коронавирусом было выявлено у кандидата в президенты Чили Габриэля Борика. Об этом политик написал 3 ноября на своей странице в Twitter.

Флаг Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Он призвал всех, кто недавно с ним контактировал, сдать тест на SARS-CoV-2 и уйти на самоизоляцию. Борик заболел COVID-19 за 2,5 недели до дня голосования, который назначен на 21 ноября. Политик представляет левую чилийскую коалицию «Я одобряю достоинство».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября пресс-служба президента Латвии Эгилса Левитса объявила, что он заразился коронавирусом.

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