Рим, , 01:33 — REGNUM Вопрос о ревакцинации лиц, ранее привитых российской или китайской вакцинами от коронавирусной инфекции «Спутник V» и Sinovac, другими препаратами от COVID-19 обсуждается в Италии. Об этом 3 ноября заявил глава итальянского фармрегулятора (Aifa) Никола Маргини в эфире телеканала Rai 1.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обе вакцины еще не одобрены властями ЕС. Маргини отметил, что в случае положительного решения итальянского правительства у таких людей появится возможность получить COVID-сертификат после введения одного из препаратов, которые согласованы Евросоюзом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября заместитель министра здравоохранения Италии Андреа Коста заявил, что власти страны могут расширить список лиц, для которых действует требование об обязательной вакцинации от COVID-19.

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