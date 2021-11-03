Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 4 ноября, 2021, 01:33 — ИА Регнум. На Ямале ведутся поиски 14-летнего подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Etnic.ru Ямал

Надзорное ведомство организовало проверку по факту самовольного ухода ребёнка 1 ноября 2021 года из спального корпуса интерната. Сотрудниками СУ СКР установлено, что ранее подросток неоднократно сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей, ведущих кочевой образ жизни.

Место нахождения подростка до сих пор не известно. В настоящее время мальчика ищут полицейские, спасатели, жители села Антипаюта. Поисковые группы направлены к стойбищам родственников пропавшего. Поиски с участием авиации будут проведены, как только позволят погодные условия.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнения педагогическим составом и органами местного самоуправления Тазовского района требований законодательства в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних.

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), в ходе расследования которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц интерната, допустивших самовольный уход ребёнка.