Порт-о-Пренс, 4 ноября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Крупнейшая организованная преступная группировка Гаити пригрозила свержением премьер-министра республики Ариэла Анри, если он откажется самостоятельно уйти в отставку, сообщает агентство EFE со ссылкой на заявления главы ОПГ Джимми Шеризье.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

При этом главарь банды выразил готовность к кровопролитию ради отстранения главы правительства. Шеризье добавил, что его ОПГ борется не против конкретного политика, а против социального неравенства в республике.

Отмечается, что требующие отставки главы правительства подозревают Анри в причастности к организации убийства экс-президента страны Жовенеля Моиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля группа вооруженных боевиков напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В ходе нападения глава государства был убит, его супруга получила ранения. В Гаити после этого усугубился политический кризис.