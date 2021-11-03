Салехард, 4 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. На Ямале с 5 ноября 2021 года на маршрут Салехард — Лабытнанги выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора ЯНАО «Нептун-23»

Стоимость проезда составит 140 рублей для взрослого пассажира, 70 рублей — для ребёнка, стоимость провоза багажа — 14 рублей за 10 кг. Расписание опубликовано на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, сезонная навигация между Салехардом и Лабытнанги завершилась 31 октября. Во время ледостава пассажиры перевозились вертолетами.