Бейрут, , 00:58 — REGNUM Не менее двух человек стали жертвами взрыва в лагере для беженцев в долине Бекаа на востоке Ливана, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Бейрут Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Мадждалун. При взрыве погибли двое беженцев из Сирии, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали. Пока полиция затрудняется назвать причины взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа на заводе в ливанском Бейруте произошел взрыв. В результате взрыва погибли четыре человека.