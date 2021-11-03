Могадишо, 4 ноября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Пожар произошел на борту грузового самолета С-160, который заходил на посадку в аэропорту города Долов на юго-западе Сомали. Об этом 3 ноября сообщил портал Garowe.

Ronnie Macdonald Transall C-160

На кадрах, представленных журналистами, видно, как фюзеляж судна полностью окутан густым дымом. Командир корабля и один член экипажа смогли покинуть самолет. Информации о других лицах на его борту нет.

Воздушное судно летело из сомалийской столицы Могадишо в Долов. Самолет был нанят Всемирной продовольственной программой ООН (WFP).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в провинции Папуа в Индонезии разбился грузовой самолет Smart Air. Один из пилотов судна погиб, а другой — пострадал и был госпитализирован.

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