Вашингтон, , 00:41 — REGNUM В Вашингтоне проявляют обеспокоенность в связи с тем, что небо Турции защищают российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом президент США Джо Байден заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе саммита «Группы двадцати» (G20), сообщили 3 ноября в пресс-службе Белого дома.

Флаги США и Турции Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«На этой встрече президент Байден донёс до турецкого лидера нашу обеспокоенность в связи с фактом наличия у Турции российских систем С-400, — сказал на пресс-конференции представитель Госдепа Нед Прайс, — Мы также четко обозначили последствия наличия российских С-400, в том числе в контексте участия Турции в программе (закупки истребителей — ред.) F-35».

Напомним, Россия в 2020 году завершила поставку в Турцию четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф». В настоящее время стороны планируют подписать дополнительный контракт на поставку этих систем.

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