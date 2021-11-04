Салехард, , 00:36 — REGNUM В столице Ямала после возмущения местных жителей четырёхчасовыми очередями в поликлинике штат медучреждения дополнительно укомплектован медицинскими работниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура ЯНАО.

Очередь Виктор Мараховский

Недовольство длительным ожиданием приёма у кабинета врача-терапевта в Салехардской окружной больнице ямальцы выражали в социальных сетях и в прессе.

Установлено, что вопреки утверждённым правительством ЯНАО требованиям о своевременном оказании гражданам медицинской помощи, надлежащий прием терапевтом не обеспечен.

В адрес главного врача Салехардской окружной больницы было внесено представление. И после вмешательства прокуратуры ЯНАО штат больницы был доукомплектован.