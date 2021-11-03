Пекин, 4 ноября, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Операторы 38 мобильных приложений в Китае получили предписание прекратить незаконный сбор личных данных пользователей в социальных сетях и мессенджерах, сообщили 3 ноября в пресс-службе министерства промышленности и информатизации КНР.

Wxn.qq.com Мессенджер WeChat Tencent

В приказе ведомства говорится, что приложения собирали ненужную личную информацию, не относящуюся напрямую к сфере оказываемых ими услуг, поэтому должны будут отказаться от такой практики до 9 ноября, иначе им будет грозить штраф.

Ограничения коснулись работы популярного в Китае новостного агрегатора Tencent News, социального медиа Xiaohongshu (известного как RED), музыкального сервиса QQ Music, службы доставки грузов Huolala и других.

Добавим, приказ выпущен всего через несколько дней после вступления в силу закона Китая о защите личной информации. Документ ознаменовал собой последний шаг в борьбе за политики безопасности и конфиденциальности в интернете. Онлайн-платформам запретили дискриминацию пользователей на основе предоставленных ими сведений и злоупотребление полученной информацией.