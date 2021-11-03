Коломна, Московская область, 4 ноября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Пожар на площади 500 кв. метров произошел на складе с елочными игрушками в городе Коломна Московской области, 3 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Инцидент произошел в здании по адресу: улица Льва Толстого, 1. Для тушения огня задействовали 70 человек и 20 единиц техники. Пожар удалось локализовать. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Краснодаре произошел пожар в трёхэтажном здании магазина, который тушили около пяти часов.