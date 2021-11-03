Киев, 3 ноября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Украинцы массово требуют переименования городов, названия которых «слишком русскоязычны», заявила 3 ноября пресс-служба уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Тот рассказал, что получает жалобы от украинцев на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. По его словам, он уже обратился к властям этих городов и регионов с просьбой переименования в соответствии с украинским правописанием.

«Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания», — цитирует слова Креминя пресс-служба.

В числе прочих, указаны такие города как Южноукраинск и Первомайск Николаевской области.

Будут ли переименовывать или сокращать названия Херсона и Запорожья, пока неизвестно.