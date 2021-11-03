Санкт-Петербург, , 23:51 — REGNUM 3 ноября агент 32-летнего центрального защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Вадим Шаблий сообщил, что руководство санкт-петербургского клуба пока не обсуждало ни с ним, ни с его клиентом продление контракта. Текущее соглашение Ракицкого с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2022 года.

Ракицкий Ярослав Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в шестнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота московского «Динамо» и шестью результативными передачами.

Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января 2019 года из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. После трансфера футболист был исключен из списка игроков сборной Украины.