Москва, , 23:50 — REGNUM Предварительной причиной крушения транспортного самолёта Ан-12 в Иркутской области, в результате которого погибли семь человек, является обледенения руля высоты и элементов механизации крыла воздушного судна, сообщает телеграм-канал Mash.

Самолёт Ан-12 Игорь Двуреков

Уточняется, что данная версия катастрофы основывается на показаниях, полученных с чёрных ящиков упавшего самолёта.

Информацию об этом также подтвердил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ходом расследования, который пояснил, что спровоцировать катастрофу мог ледяной дождь.

«Самолёт по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг», — сказал собеседник агентства.

Самолёт Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, разбился днём 3 ноября в нескольких километрах от Иркутска.

На борту самолёта находились два гражданина России, два гражданина Украины и трое граждан Белоруссии. В результате аварии никто из них не выжил.

В министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что самолёт потерпел крушение в сложных метеоусловиях. Им управлял опытный экипаж — командир имел общий налёт более 12 тысяч часов, в том числе более семи тысяч часов на самолётах типа Ан-12. Груз на борту воздушного судна отсутствовал.

Следственный комитет Россиивозбудил по факту произошедшего уголовное делопо статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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