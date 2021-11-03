Ханты-Мансийск, 4 ноября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. В Югре из-за вспышки описторхоза в посёлке Сергино на два месяца закрыли рыбный цех. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ХМАО.

Ignotus the Mage Рыбные консервы

В ходе эпидемиологического расследования выявлены множественные нарушения санитарных правил и технических регламентов. Санитарно-защитная зона вокруг производственного комплекса крестьянско-фермерского хозяйства не установлена, канализация в производственных помещениях не оборудована, отсутствует туалет для сотрудников, есть лишь холодное водоснабжение, одни и те же ванны используется для дефростации, промывки рыбы и санитарной обработки инвентаря.

Кроме того, копчение рыбы производится в сооружении, где отделка помещения не предусматривает возможность проведения качественной влажной обработки и дезинфекции.

В отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд приостановил деятельность рыбного цеха на 90 суток.