Лондон, , 23:49 — REGNUM Британская неопсиходелическая группа Spiritualized анонсировала новый альбом под названием «Everything Was Beautiful». Он выйдет 25 февраля на лейбле Fat Possum, сообщает портал Pitchfork. «Always Together with You», которую группа выпустила в другой версии еще в 2014 году, является первой песней грядущий пластинки.

«Everything Was Beautiful» — это первая новая запись Spiritualized с 2018 года, когда вышел альбом «And Nothing Hurt», который лидер группы Джей Спейсмен (он же Джейсон Пирс) заявил, что намеревается сделать его своим последним альбомом. Вместе названия этих альбомов образуют известную строку из песни «Slaughterhouse Five» Курта Воннегута: «Все было прекрасно, и ничто не болело». После выхода сингла Пирс рассказал о процессе сочинения последних двух альбомов: «В тот момент [когда писал альбом] я очень много размышлял, но для меня очень важно придерживаться одного круга мысли, ходить по нему, так как малейший отступ сбивает тебя с толку. Не то чтобы ты выходишь из-под контроля, но за каждый проделанный тобой круг наталкивает тебя только на хорошее. Конечно, ошибки тоже бывают, но, цепляясь и за них тоже, ты достигаешь того, к чему изначально шел».

В начале этого года Spiritualized начали кампанию по переизданию своих более ранних альбомов. На данный были переизданы на физических форматах первые четыре альбома, а совсем недавно — их знаковый «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space».