Белград, , 00:05 — REGNUM В Сербии за последние сутки было зарегистрировано почти 6800 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии 3 ноября.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также за последние сутки от последствий COVID-19 умер 61 пациент.

Польша поставила Сербии 200 400 доз вакцины «Модерна». Теперь в стране доступно для вакцинации населения пять различных вакцин от коронавируса.

Напомним, что ранее Сербия начала производство российской вакцины «Спутник-V». Пока в Белграде производится первый компонент вакцины.