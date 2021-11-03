Москва, 3 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. 3 ноября агент 30-летнего бразильского центрального защитника московского «Локомотива» Пабло Насименто Рафаэль Феликс сообщил, что никаких переговоров с «Краснодаром» по трансферу его клиента не было: «Мы не вели переговоров с «Краснодаром». Это все слухи. Пабло на данный момент останется игроком «Локомотива», — цитирует Феликса издание «РБ Спорт».

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Ранее СМИ сообщали, что Насименто заключил с «быками» трехлетнее соглашение, а сумма трансферная достигнет 3-х миллионов евро.

В текущем сезоне Пабло Насименто принял участие в двенадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки.

Насименто перешел в «Локомотив» 16 января 2021 года из французского клуба «Бордо» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.