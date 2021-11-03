Вашингтон, , 23:33 — REGNUM США не планировали захватывать иранский танкер с нефтью, это ложные обвинения, заявил 3 ноября на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Нефтяной танкер Oceanprideship.com

«Полностью ложные сообщения. Никакого намерения захвата не было», — заявил Кирби.

При этом представитель Пентагона ещё раз подчеркнул, что не просто опровергает эту информацию, но и считает обвинения нелепыми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранские СМИ сообщили, что ВМС Ирана предотвратили захват танкера с нефтью, на который покушались ВМС США в Оманском заливе.

Уточнялось, что американцы преследовали танкер с использованием нескольких вертолетов и боевых кораблей.

Напомним, на территории Сирии военные контингенты США ежедневно вывозят сирийскую нефть, заявляя, что занимаются охраной месторождений от террористов.

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