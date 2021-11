Лондон, , 23:19 — REGNUM Британский экспериментальный коллектив Black Country, New Road выпустил еще один сингл из своего второго студийного альбома «Ants From Up There». Песня называется «Bread Song» и последует за ранее выпущенным синглом «Chase Space Station».

Музыка (сс) Eric Nopanen

Новый альбом лондонской группы выйдет 4 февраля на лейбле Ninja Tune. «Я хотел сделать первый припев песни без времени», — сказал вокалист и гитарист Айзек Вуд о песне. «Я пошел посмотреть, как Стив Райх исполняет музыку, и там есть момент, где длина такта определяется дыханием кларнетиста, они просто играют, пока не выдохнутся. Я хотел попробовать это со всей группой, где мы не смотрим друг на друга, где мы просто пытаемся играть без времени — но вместе».

Группа стала известна в начале текущего года, благодаря пластинке «For the first time», в которой они экспериментировали с роком, прыгая от поджанра к поджанру. Так, например, их единственный на данный момент альбом относят к жанрам пост-панк, арт-рок, арт-панк, пост-рок и экспериментальной музыке.

