Тюмень, , 00:07 — REGNUM В Тюмени с 4 по 7 ноября 2021 года можно будет безвозмездно поставить автомобили на платных парковках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Платная парковка Spokoino.ru

Отмечается, что в Тюмени действует восемь платных парковок по адресам: ул. Первомайская, 14/1; ул. Герцена, 52; ул. Герцена, 55; ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского); ул. Республики, 1; ул. Ленина, 68/102; ул. Первомайская, 20; возле городской набережной.

Платные парковки оборудованы знаками 6.4 «Парковка» и 8.8 «Платные услуги».