Таллин, 3 ноября 2021, 23:17 — REGNUM Россия на сегодняшний день не угрожает странам Прибалтики напрямую, заявил 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телевидения Эстонии.
По его словам, значительный рост агрессивности России не убывает, но прибалтийским державам российская агрессивность не грозит.
«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — заявил Столтенберг Эстонскому телевидению.
«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили готовность войск оперативно реагировать, если это будет необходимо», — сказал Столтенберг.
Реакция эстонской стороны на такое неожиданное заявление пока не проявлялась.
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