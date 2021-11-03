Таллин, 3 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день не угрожает странам Прибалтики напрямую, заявил 3 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телевидения Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, значительный рост агрессивности России не убывает, но прибалтийским державам российская агрессивность не грозит.

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — заявил Столтенберг Эстонскому телевидению.

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили готовность войск оперативно реагировать, если это будет необходимо», — сказал Столтенберг.

Реакция эстонской стороны на такое неожиданное заявление пока не проявлялась.