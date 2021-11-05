5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:51 — REGNUM Во время ежегодной конференции Facebook по виртуальной реальности в конце октября Марк Цукерберг подробно рассказал о своих планах по созданию «метавселенной» — цифрового мира, в который пользователи смогут погружаться подобно героям фильма «Аватар». В воображаемом голограммном царстве Цукерберга люди будут телепортироваться по всему миру, где виртуальные рыбы проплывают по небесам, в каждом доме находится большой виртуальный телескоп, плавающий чугунный чайник и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Людям как и прежде придется работать, однако некоторые коллеги будут выглядеть как мультяшки.

Виртуальный мир Frontop.cn

Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta» Цитата из видео на YouTube

Хотя термин «метавселенная» подразумевает научно-фантастическое царство, Цукерберг использует его в качестве названия для своей сети приложений виртуальной и дополненной реальности, которые однажды помогут погрузить людей «глубоко в цифровой мир». В этом году бизнесмен выделит $10 млрд на эти проекты.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Да, Цукерберг скопировал приложение Tagged (запущенное в 2002 году), чтобы сделать Facebook, а теперь хочет скопировать Activeworlds (от 1998) и SecondLife (от 2003). Какой гений. Проблема в том, что люди не хотят жить в компьютере, его хватает на несколько месяцев, а потом он становится скучным», — пишет @ClaudeTadolti.

«Похоже на плохое 3D-путешествие. Мы, архитекторы, находимся в мире 3D уже несколько десятилетий, и могу сказать, что его метавселенная имеет плохую архитектуру», — отмечает @arquiteta9.

«Звучит как Ready Player One, но в реальности это будет похоже на Second Life. Это многопользовательская виртуальная среда. В ней нет очков или баллов; в ней нет победителей или проигравших», — комментирует @jamuckley.

«Кто-нибудь проверил, в порядке ли он?» — интересуется @JoycePerkins.

«Он никогда не был в порядке», — отвечает @ptarcisiomm.

«В конце концов, мы сможем путешествовать по всему миру, чтобы совершать преступления и судиться с нашими друзьями», — предсказывает @Jellotuna.

«Такая пошловатая и мерзкая концепция. Как будто совещания Zoom с опцией видеозаписи были достаточно плохими», — пишет @AndyFSports.

«Это как старая игра Sims Online? Или World of Warcraft?» — шутит @UncoolNegated.

«Если я вижу, как что-то плавает где-то, кроме воды, я откажусь от жизни», — заявляет @hock0746.

«Zoom должен последовать этому примеру и создать голографические видеозвонки. Будет эпично», — считает @SupertechW.

«Это будет ад на земле, полный данных и возможностей для совершения покупок», — негодует @billybennight.

«В принципе, тогда это будет такой же отстой, как и Facebook. Пожалуйста, используйте ваш мозг», — советует @tRUMPsuckedIt.

«Когда люди верят, что они боги…» — рассуждает @rfonesy1.

«Прочтите мемуары Элизабет Франкенштейн. Ничем хорошим это не закончится», — предупреждает @BallonaWetlands.

«Мы живем в Черном Зеркале», — имеет в виду @zippo1155 сериал.

«Звучит глупо», — критикует @THEAGENTAPSLEY.

«Антиутопическое видение будущего. Цукерберг, похоже, не способен по-настоящему понять, что его «приложение» делает с обществом», — осуждает @ericalanross.

Напомним, что, по мнению Цукенберга, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей. Вместо этого Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Виртуальная реальность Иван Шилов © ИА REGNUM

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируясь друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие, компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.