Джозеф Тёрнер, 5 ноября 2021, 07:51 — REGNUM Во время ежегодной конференции Facebook по виртуальной реальности в конце октября Марк Цукерберг подробно рассказал о своих планах по созданию «метавселенной» — цифрового мира, в который пользователи смогут погружаться подобно героям фильма «Аватар». В воображаемом голограммном царстве Цукерберга люди будут телепортироваться по всему миру, где виртуальные рыбы проплывают по небесам, в каждом доме находится большой виртуальный телескоп, плавающий чугунный чайник и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Людям как и прежде придется работать, однако некоторые коллеги будут выглядеть как мультяшки.

Виртуальный мир
Виртуальный мир
Frontop.cn
Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»
Глава Facebook Марк Цукерберг презентует «Meta»
Цитата из видео на YouTube

Хотя термин «метавселенная» подразумевает научно-фантастическое царство, Цукерберг использует его в качестве названия для своей сети приложений виртуальной и дополненной реальности, которые однажды помогут погрузить людей «глубоко в цифровой мир». В этом году бизнесмен выделит $10 млрд на эти проекты.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Да, Цукерберг скопировал приложение Tagged (запущенное в 2002 году), чтобы сделать Facebook, а теперь хочет скопировать Activeworlds (от 1998) и SecondLife (от 2003). Какой гений. Проблема в том, что люди не хотят жить в компьютере, его хватает на несколько месяцев, а потом он становится скучным», — пишет @ClaudeTadolti.

«Похоже на плохое 3D-путешествие. Мы, архитекторы, находимся в мире 3D уже несколько десятилетий, и могу сказать, что его метавселенная имеет плохую архитектуру», — отмечает @arquiteta9.

«Звучит как Ready Player One, но в реальности это будет похоже на Second Life. Это многопользовательская виртуальная среда. В ней нет очков или баллов; в ней нет победителей или проигравших», — комментирует @jamuckley.

«Кто-нибудь проверил, в порядке ли он?» — интересуется @JoycePerkins.

«Он никогда не был в порядке», — отвечает @ptarcisiomm.

«В конце концов, мы сможем путешествовать по всему миру, чтобы совершать преступления и судиться с нашими друзьями», — предсказывает @Jellotuna.

«Такая пошловатая и мерзкая концепция. Как будто совещания Zoom с опцией видеозаписи были достаточно плохими», — пишет @AndyFSports.

«Это как старая игра Sims Online? Или World of Warcraft?» — шутит @UncoolNegated.

«Если я вижу, как что-то плавает где-то, кроме воды, я откажусь от жизни», — заявляет @hock0746.

«Zoom должен последовать этому примеру и создать голографические видеозвонки. Будет эпично», — считает @SupertechW.

«Это будет ад на земле, полный данных и возможностей для совершения покупок», — негодует @billybennight.

«В принципе, тогда это будет такой же отстой, как и Facebook. Пожалуйста, используйте ваш мозг», — советует @tRUMPsuckedIt.

«Когда люди верят, что они боги…» — рассуждает @rfonesy1.

«Прочтите мемуары Элизабет Франкенштейн. Ничем хорошим это не закончится», — предупреждает @BallonaWetlands.

«Мы живем в Черном Зеркале», — имеет в виду @zippo1155 сериал.

«Звучит глупо», — критикует @THEAGENTAPSLEY.

«Антиутопическое видение будущего. Цукерберг, похоже, не способен по-настоящему понять, что его «приложение» делает с обществом», — осуждает @ericalanross.

Напомним, что, по мнению Цукенберга, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей. Вместо этого Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

Виртуальная реальность
Виртуальная реальность
Иван Шилов © ИА REGNUM

Идея метавселенной подразумевает, что пространство делят многие компании, кооперируясь друг с другом. Однако, судя по действиям Facebook за последнее десятилетие, компания скупала мелкие социальные сети, пока не стала похожа на монополию, — можно предположить, что технологический гигант попытается взять под контроль и метапространство.

Facebook, например, может создать виртуальную недвижимость, принудив к аренде малый бизнес в интернете, который захочет продавать свои товары.