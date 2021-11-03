Вашингтон, 3 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Расследование воздушного удара по мирным жителям Кабула, проведенное в Министерстве обороны США, не выявило нарушений закона, заявил 3 ноября на брифинге генеральный инспектор американских ВВС генерал Самид Саид.

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Речь идёт о действиях американских военных в афганской столице, в конце августа 2021 года, когда были убиты 10 мирных жителей, в том числе семеро детей.

«Как уже признало ранее Минобороны, удар унес жизни 10 гражданских лиц, в том числе трех мужчин и семи детей», — указал Саид. При этом он отметил, что это убийство мирных жителей произведено «в целях самообороны».

«Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны», — отметил Саид, признав только «неточности при нанесении» удара, а также «ошибки при информировании и нарушение связи, приведшие к гибели гражданских лиц».

«На нашем уровне я не нашел нарушения законов и законов войны», — заявил Саид на брифинге.