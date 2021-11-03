Лондон, 3 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Стал известен треклист грядущего нового альбома британской певицы Адель «30», об этом сообщает портал Rolling Stone.

Скриншот с YouTube Певица Адель

В дополнение к синглу «Easy on Me», выложенный в общий доступ 14 октября и собравший с того момента более 189 миллионов прослушиваний в стриминговом сервисе Spotify, в «30» есть трек под названием «I Drink Wine» и интерлюдия под названием «All Night Parking», посвященная покойному джазовому пианисту Эрроллу Гарнеру. Кроме того, эксклюзивный для фанатов компакт-диск содержит три бонус-песни, в том числе другую версию «Easy on Me», записанную с Крисом Стэплтоном.

В общедоступную версию первого альбома Адель за шесть лет войдет 12 песен.