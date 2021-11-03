Стокгольм, 3 ноября, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Рабочий Петер Буман всегда голосовал на выборах за «Социал-демократов». Но когда он заболел, он понял, что система, в которую он верил и в которой работал многие годы, предала его. Сегодня он один из тех членов Конфедерации профсоюзов Швеции, которые решили голосовать за «Шведских демократов». Об этом 3 ноября сообщил телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Петер работает на лесопилке в Боллстабруке. Он является членом профсоюза Byggnads, который является частью Конфедерации профсоюзов Швеции, многие из которого являются социал-демократами. Но когда Петер серьезно заболел, верить в социал-демократию и выстроенную за долгие десятилетия социальную систему в Швеции он перестал.

«Ужасно разочарован. Я верил в систему и работал на нее все годы, а потом ты просто оступился и катишься с обрыва. Для меня это было самым ужасным… Я потерял веру в систему», — рассказал рабочий в интервью SVT.

Отметим, что «Шведские демократы» являются крайне правой партией, и рабочие не относятся к числу ее традиционных избирателей.