Лейпциг, Германия, 3 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. 3 ноября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» примет «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 и начнется в 23:00 по московскому времени.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Тайлер Адамс, Кристофер Нкунку, Норди Мукиэле, Конрад Лаймер, Эмиль Форсберг, Андре Силва.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Джорджиньо Вейналдум, Идрисса Гейе, Неймар, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе.

Ранее пресс-служба парижского клуба сообщала, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит этот матч, так как ему необходимо пройти в Мадриде курс реабилитации.