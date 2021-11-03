Белград, 3 ноября 2021, 22:37 — REGNUM В Сербии начался международный форум организаторов шествия «Бессмертный полк».В нем принимают участие около 100 организаторов шествия из 40 стран

Бессмертный полк
Бессмертный полк
Дарья Драй, ИА REGNUM

Международный форум «Память победителей», открылся в Русском доме в Белграде. К участникам форума обратились глава МВД Сербии Александар Вулин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Память победителей — это не только память о времени, в котором они жили и даже не только победы, которые они одерживали. Память победителей — это память о ценностях, руководствуясь которыми они одержали победу. Память победителей — это продолжение борьбы за те же ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам не дают помнить и пытаются переписать историю», — заявил глава МВД Сербии Александар Вулин.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем видеообращении к участникам форума также указал на важность сохранения памяти об общей Победе.

«Пока есть такие энтузиасты как вы, все попытки исказить историю обречены на провал. На всех нас лежит колосальная ответственность: не допустить переписывания истории, нам важно сохранить память о нашей общей Победе, которая спасла не только нашу, но и европейскую цивилизацию и культуру», — отметил Евгений Примаков.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в своем выступлении отметил все более частые и прямолинейные попытки ревизии истории, указав на недопустимость такого поведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» с 3 по 4 ноября проводит на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде Международный форум «Память победителей». По данным организаторов, в мероприятии принимают участие около 100 организаторов шествия «Бессмертный полк» из 40 стран.

Форум проводится при поддержке Фонда им. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.

Шествия «Бессмертного полка» в Сербии являются одними из самых массовых в мире после России. Начиная с 2016 года и до пандемии шествия «Бессмертного полка» собирали тысячи людей в Белграде и других городах страны. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция «Память победителей» по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия «Бессмертный полк» из 55 стран.

При освобождении Югославии погибли более восьми тысяч советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения — около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

На сегодняшний день в Сербии есть девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан.

В декабре 2020 года в Парке освободителей был зажжен первый в Сербии Вечный огонь.