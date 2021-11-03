Белград, 3 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Сербии начался международный форум организаторов шествия «Бессмертный полк».В нем принимают участие около 100 организаторов шествия из 40 стран

Дарья Драй, ИА REGNUM Бессмертный полк

Международный форум «Память победителей», открылся в Русском доме в Белграде. К участникам форума обратились глава МВД Сербии Александар Вулин, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Память победителей — это не только память о времени, в котором они жили и даже не только победы, которые они одерживали. Память победителей — это память о ценностях, руководствуясь которыми они одержали победу. Память победителей — это продолжение борьбы за те же ценности, с которыми они победили. Именно поэтому нам не дают помнить и пытаются переписать историю», — заявил глава МВД Сербии Александар Вулин.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем видеообращении к участникам форума также указал на важность сохранения памяти об общей Победе.

«Пока есть такие энтузиасты как вы, все попытки исказить историю обречены на провал. На всех нас лежит колосальная ответственность: не допустить переписывания истории, нам важно сохранить память о нашей общей Победе, которая спасла не только нашу, но и европейскую цивилизацию и культуру», — отметил Евгений Примаков.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в своем выступлении отметил все более частые и прямолинейные попытки ревизии истории, указав на недопустимость такого поведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» с 3 по 4 ноября проводит на базе Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде Международный форум «Память победителей». По данным организаторов, в мероприятии принимают участие около 100 организаторов шествия «Бессмертный полк» из 40 стран.

Форум проводится при поддержке Фонда им. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество.

Шествия «Бессмертного полка» в Сербии являются одними из самых массовых в мире после России. Начиная с 2016 года и до пандемии шествия «Бессмертного полка» собирали тысячи людей в Белграде и других городах страны. В Сербии в 2019 году в Белграде также прошла первая Международная конференция «Память победителей» по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». В работе форума приняло участие около 100 организаторов шествия «Бессмертный полк» из 55 стран.

При освобождении Югославии погибли более восьми тысяч советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения — около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

На сегодняшний день в Сербии есть девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан.

В декабре 2020 года в Парке освободителей был зажжен первый в Сербии Вечный огонь.