Дамаск, , 22:35 — REGNUM Два истребителя ВВС Израиля нанесли воздушный удар по объектам сирийской армии в провинции Дамаск, сообщил 3 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

ВВС Израиля Iaf.org.il

По данным российских военных, израильские боевые самолёты нанесли ракетный удар, не заходя в воздушное пространство Сирийской арабской республики.

Потерь среди сирийских военных нет, материальный ущерб незначителен, сообщил заместитель начальника российского Центра.

«Ночью 3 ноября около 02:00 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли ракетный удар по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в районе населенного пункта Эль-Кисва провинции Дамаск», — рассказал Кулить.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль регулярно заявляет, что удары по территории Сирии наносятся для противодействия проиранским группировкам.

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