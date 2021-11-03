Рим, 3 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Осенью 2021 года хлеб в Италии стал стоить в 10 раз дороже, чем зерно, из которого его делают, сообщили в бизнес-ассоциации Coldiretti в среду, 3 ноября.

Хлеб

Речь идет о показателях в 3,2 евро и 32 евроцента за килограмм соответственно.

При этом эксперты отметили, что цена на хлеб в последние годы ни разу не снижалась — хорошие урожаи и благоприятная конъюнктура никак не помогали потребителю.