Кишинёв, , 22:33 — REGNUM Сегодня, 3 ноября, в Тирасполе на стадионе «Шериф» молдавский футбольный клуб «Шериф» в матче четвертого тура группы D Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с миланским «Интером». Последний матч двух этих команд завершился уверенной победой «нерадзурри» со счетом 3:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Костанца, Дуланто, Криштиано, Траоре, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Яхшибаев.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Шкриниар, Бастон, Барелла, Димарко, Видаль, Дармиан, Брозович, Мартинес, Джеко.

Бригада арбитров: Феликс Цваер | Рафаэль Фольтин | Марко Ахмюллер.

На данный момент «Шериф», набрав шесть очков после трех матчей, опустился на второе место в турнирной таблице группы D. «Интер» с четырьмя очками расположился одной позицией ниже.