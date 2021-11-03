Вашингтон, 3 ноября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 3 ноября приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Андрей Грук ИА Красная Весна ФРС

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0−0,25%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФРС считает уместным поддерживать текущий диапазон ставки до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут показателей, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем отмечается, что регулятор будет готов при необходимости скорректировать свою денежно-кредитную политику «при возникновении рисков, которые могут помешать достижению целей комитета».

Решение ФРС США совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Американский регулятор уже в тринадцатый раз подряд сохраняет базовую ставку на текущем уровне после того, как дважды внепланово снизил её в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.