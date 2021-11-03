Курган, 4 ноября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. В Курганской области с 8 ноября 2021 года вводится несколько послаблений режима повышенной готовности по коронавирусу. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа фуд-корта в торговом комплексе

Возобновляется работа зон общественного питания, в том числе фуд-кортов в торговых центров.

Разрешается проведение тренировочного процесса государственным учреждениям, реализующим программы спортивной подготовки, и профессиональным спортивным клубам, принимающим участие в соревнованиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.