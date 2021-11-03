Тамбов, , 22:27 — REGNUM В поликлинику города Мичуринска трудоустроился терапевт, который первым получит 1 млн рублей согласно постановлению врио главы администрации Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Первый трудоустроившийся в мичуринскую поликлинику терапевт получит 1 млн рублей Tambov.gov.ru

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В Тамбовской области в этом году приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет решения проблемы дефицита медицинских кадров.

В регионе уже действует программа «Земский доктор», которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Она показала свою эффективность, позволив привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов.

Однако данная программа не распространяется на медиков, трудоустраивающихся в городах с населением более 50 тыс. человек. Между тем поликлиники Тамбова и Мичуринска также испытывают острый дефицит кадров, из-за чего вынуждены работать в условиях сверхнагрузки. Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилось число обращений за медицинской помощью. Для того, чтобы решить проблему нехватки кадров, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в конце октября подписал постановление о стимулирующих выплатах участковым врачам.

Новая мера поддержки касается педиатров и терапевтов, решивших трудоустроиться в поликлиники Тамбова и Мичуринска. Медики, получившие выплату, обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора они вернут полученные средства в бюджет.

Не прошло еще и двух недель после принятия этого решения, как в региональном управлении здравоохранения подписали первое соглашение о выплате в 1 млн рублей с терапевтом, устроившимся на работу в поликлинику Мичуринска, второго по величине города Тамбовской области. Сейчас в Мичуринске не хватает шести участковых педиатров и восьми терапевтов.

До конца года, по прогнозу, выплаты в размере 1 млн рублей смогут получить не менее 16 специалистов в Тамбове и Мичуринске. Программа рассчитана до 2023 года. По мнению специалистов, этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей.