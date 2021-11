Мюнхен, Германия, , 22:26 — REGNUM Немецкая поп-исполнительница Ким Петрас порадовала своих фанатов фрагментом нового сингла, выложив его в своих социальных сетях. Ожидается, что материал, показанный певицей, войдет в ее грядущий дебютный альбом.

Музыка (сс) StockSnap

Еще в минувшем августе Ким Петрас поделилась синглом «Future Starts Now» и заявила, что готовит свой дебютный полноформатный альбом, который, скорее всего, появится в начале следующе года. Тогда же она выложила тизер песни «Je t'adore». Сейчас Петрас показала фанатам более длинную часть другой композиции — это 26 секунд инструментовала с «клубным» звучанием.

https://twitter.com/kimpetras/status/1455383889870942208

В другом твите Петрас пояснила, что фрагмент не из микстейпа «Turn Off The Light Vol. 3», который также ожидается в ближайшее время, а еще один тизер с ее дебютного альбома. Петрас написала: «Это не Turn Off The Light Vol. 3, это моего будущего альбома на мейджор-лейбле!»