4 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Андрей Камыжикин, , 00:14 — REGNUM Ровно год назад я и Александр Харченко находились в Арцахе, где документировали события, происходящие на фронте и в тылу. Здесь мы наблюдали, как снаряды от «Смерча», «Полонеза и «Града» день за днём превращали Степанакерт и другие населенные пункты Арцаха в руины. Постоянные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии всевозможных калибров, разрушения и перечеркнутые человеческие жизни, и всё это под неумолкающий сигнал воздушной тревоги. Да еще и турецкие «Байрактары» и дроны-камикадзе — вот реалии тех 44 дней.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Bayraktar TB2 Bayhaluk

Системы ПВО, стоящие на вооружении АОНК, противник сумел ликвидировать в первые дни той войны. По информации «Википедии», у ВС Нагорного Карабаха имелись комплексы С-300, С-125/125М, «Круг», «Куб», С-75, «Оса» и «Стрела-10». Наиболее подходящими для уничтожения «Байрактаров» являются С-300 и «Круг» — это ЗРК дальнего и среднего действия. На мой взгляд, именно они и были самыми приоритетными целями для ракетно-бомбовых ударов ВС Азербайджана. А те комплексы, которые имели меньший радиус поражения, выявлялись и ликвидировались по мере продвижения пехотных групп противника.

Год спустя я вижу Донбасс, где ситуация накалилась до предела, и противник открыто ведет приготовления к активизации боевых действий. Наблюдатели ОБСЕ ежедневно фиксируют десятки единиц различной боевой техники на подконтрольной Украине территории, направляющейся к линии соприкосновения. Идут на восточный фронт эшелоны военной помощи от европейских и заокеанских союзников. О количестве тяжелых стволов на километр фронта можно только догадываться, но известные цифры пугают. Подготовка к активной фазе наземной операции очевидна всем.

Я же хочу заострить внимание на беспилотной авиации. Коптеры различных модификаций ВСУ применяют еще с 2016 года. Начиналось всё с разведывательных полетов и корректировки артиллерийских ударов. Позже их стали применять для сброса различных боеприпасов. Но 26 октября этого года командование ВСУ выложило на стол свой «беспилотный козырь» — турецкий «Байрактар ТБ-2». Чем же парировать защитникам ДНР? Системы ПВО, стоящие на вооружении НМ ДНР, существенно уступают даже тем, что имелись у защитников Арцаха. Комплекс «Стрела-10», которых в НМ ДНР достаточно много, даже на пределе своих возможностей не способен оказать серьезного сопротивления турецким БПЛА, и в Арцахе мы видели немало таких машин, пораженных «Байрактаром».

Я решил подробнее разобраться в системах ПВО и выяснил, что в далеких 70-х годах комплексы ПВО типа «Стрела» разрабатывались параллельно с созданием ЗРПК «Тунгуска». При этом создатели исходили из тактического назначения такого комплекса как дополнения к «Тунгуске», способной обеспечить уничтожение внезапно появляющихся низколетящих целей в условиях сложной воздушной и радиоэлектронной обстановки. Вооружение «Тунгуски» состоит из двух 30-мм нарезных малокалиберных автоматических пушек, способных поражать воздушные цели на дистанциях от 200 метров до четырёх километров. Также на вооружении комплекса стоит восемь зенитных управляемых ракет 9М311, эффективных на дистанциях от двух с половиной до восьми километров. Не хочу перегружать материал техническими деталями, добавлю только, что пушечное вооружение «Тунгуски» прекрасно подходит для борьбы с малоразмерными целями.

По сути, комплекс «Тунгуска» является предшественником современного ЗРПК «Панцирь-С1» и его возможности очень пригодились бы защитникам ДНР. Тем более, что, по информации из открытых источников, у ВСУ на балансе стоит 75 единиц такой техники. Неоднократно в сообщениях наблюдателей ОБСЕ фигурировали эти комплексы вблизи линии разграничения по ту сторону фронта, а, значит, какое-то их количество снято с хранения и поставлено на боевое дежурство. А вот в ДНР, к сожалению, ничего подобного на сегодняшний день нет. Может быть, именно теперь пришло время обратиться за помощью к нашим союзникам?

Боевая машина 2С6М ЗПРК Тунгуска-М Vitaly V. Kuzmin

Независимость Донецкой Народной Республики на сегодняшний день признана Республикой Южная Осетия. У наших осетинских братьев имеется на вооружении «некоторое количество» ЗРПК «Тунгуска» (индекс 2С6/2С6М), так необходимых для защиты ЛДНР. Для сравнения хочу отметить, что во время работы по целям, непродолжительное время находящимся в зоне поражения, к примеру, тот же ЗРК «Оса-АК» значительно уступает «Тунгуске», поскольку имеет большее работное время — 30 секунд против 10 секунд. Малое время реакции обеспечивает успешную борьбу с «подскакивающими» (кратковременно появляющимися) или внезапно вылетающими из-за укрытий целями, летящими на малых высотах, а ЗРК «Оса-АК» этого, к сожалению, обеспечить не может.

В сегодняшних реалиях, когда небо над Донбассом уже никто не назовет «чистым», Донецкая и Луганская Народные Республики остро нуждаются в системах ПВО, способных противостоять новым, уже реально существующим угрозам. И пока о «Торах», «Панцирях» и «С-300» остается только мечтать, есть надежда на использование ЗРПК «Тунгуска», который в сочетании с комплексами ПВО, стоящими на вооружении у защитников Донбасса, позволят хотя бы в какой-то мере восстановить утраченный паритет и остудить головы киевских правителей, отдающих преступные приказы и совершенно не задумывающихся о том, сколько они еще заберут жизней мирных жителей Донбасса.