Рим, , 22:24 — REGNUM Правительство Италии не рассматривает вопрос о введении «масочного режима» на открытом воздухе, заявил в среду, 3 ноября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Маска Коронавирус Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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Главное, что следует сделать для приближения победы над эпидемией — привить 90% граждан старше 12 лет, отметил он.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.