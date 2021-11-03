Приштина, , 22:35 — REGNUM США отказали в выдаче въездной визы премьер-министру сепаратистского Косово Альбину Курти. Об этом 3 ноября сообщил портал «Косово пост».

Виза США Sefaratamrica.com

Информацию об отказе в выдаче американской визы Курти подтвердили сотрудники его кабинета.

«Косово пост» подчеркнул, что даже «большая поддержка граждан Косово» не помогла Альбину Курти «открыть двери» влиятельных иностранных государств.

Напомним, что США стоят у истоков создания «независимого Косово» и являются главным спонсором этого сепаратистского образования.