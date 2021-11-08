Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Американская исполнительница Cardi B (Карди Би) приобрела недвижимость в Нью-Йорке (США). Она опубликовала пост об этом в личном Instagram-аккаунте 3 ноября.

Broadmoor Реперша Карди Би

https://www.instagram.com/p/CVym4IXMFha/

Артистка призналась, что много переезжает из-за своей работы: «Я так горжусь собой. Я так много работаю, чтобы моим детям было комфортно везде, где бы они ни находились», — поделилась она. «Теперь, имея дом в Нью-Йорке, я могу постоянно встречаться с семьёй», — отметила Карди Би, уточнив, что Нью-Йорк является её родным городом.

Ранее рэпер Offset, супруг Карди Би, подарил ей на день рождения дом на берегу Карибского моря, о котором она мечтала. «…я так счастлива, что ты действительно слушал меня, а не просто улыбался и кивал головой, чтобы я могла перестать говорить с тобой об этом», — писала исполнительница в личном Instagram-аккаунте.