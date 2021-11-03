Курган, 4 ноября, 2021, 00:09 — ИА Регнум. В Курганской области с 8 по 14 ноября 2021 года все школьники, включая начальные классы, а также студенты средних профессиональных учреждений переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

Также рекомендуется перевести студентов на дистанционное обучение высшим учебным заведениям.

Детские сады Зауралья с 8 ноября возобновляют работу в штатном режиме, отмечают в оперштабе.