Рим, , 22:22 — REGNUM В сентябре 2021 года число имеющих работу в Италии выросло на 0,3% в сравнении с предшествующим месяцем и на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в национальной службе статистики в среду, 3 ноября.

Евро martaposemuckel

Речь идет о 59 000 и 273 000 человек соответственно.

Официальный уровень безработицы в Италии в сентябре 2021 года составил 9,2%, на 0,1% ниже, чем месяцем ранее. Среди граждан в возрасте от 15 до 24 лет не работающие и не учащиеся составляют 29,8% (на 1,8%, чем месяцем ранее).