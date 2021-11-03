Дамаск, , 22:20 — REGNUM Скандально известная группа «Белые каски» готовит постановочные съёмки на территории сирийской провинции Идлиб, частично подконтрольной незаконным вооруженным формированиям и террористам, сообщил 3 ноября заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«Белые каски». «Оскар» за мистификацию Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Целью провокации является обвинение Дамаска в нанесении неизбирательных ударов по мирному населению.

«Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению. Отбор участников постановочных съемок осуществляется в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада провинции Идлиб», — рассказал Кулить на очередном брифинге.

К провокации могут быть привлечены сотрудники англоязычных СМИ, привезенные на территорию Идлибской зоны деэскалации, подконтрольную террористам.

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