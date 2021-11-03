Неаполь, Италия, 3 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии выявили в Неаполе более 2000 граждан, незаконно получавших так называемое «пособие по гражданству», передают местные СМИ в среду, 3 ноября.

Неаполь. Набережная

В число «неимущих» попали мошенники, члены Каморры, грабители и граждане, имеющие теневые заработки. Ущерб оценивается в 5 млн евро.

«Пособие по гражданству« было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу».