Рим, , 22:15 — REGNUM Фонд Билла Гейтса поможет итальянской компании ReiThera продолжить разработку вакцин, в том числе от коронавируса, передают национальные СМИ в среду, 3 ноября.

Вакцина от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Компания получила от фонда грант в размере 1,4 млн долларов.

Как сообщалось ранее, итальянские ученые весной 2021 года вынуждены были приостановить разработку собственных вакцин от коронавируса, так как Счётная палата запретила правительству финансировать эти разработки напрямую, поскольку используемые механизмы финансирования нарушают действующие законы. Специалисты исследовательского центра в Кастель Романо заявили, что не намерены прекращать работу и рассчитывают закончить вторую фазу разработок за счет имеющихся средств, параллельно ведя поиск иных источников финансирования.