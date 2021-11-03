Ливерпуль, Великобритания, , 22:12 — REGNUM 3 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» примет мадридское «Атлетико». Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 начнется в 23:00 по московскому времени.

Мохамед Салах Fifa.com

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохаммед Салах, Садио Мане, Диогу Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Фелипе Монтейро, Марио Эрмосо, Кансеко, Коке, Киран Триппьер, Янник Феррейра Карраско, Родриго Де Пауль, Жоау Фелиш, Анхель Корреа, Луис Суарес.

Главный тренер: Диего Симеоне.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сборной Египта Мохаммед Салах принял участие в тринадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Египтянин является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Английской Премьер-лиги.