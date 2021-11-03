Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2021, 22:12 — REGNUM Дуэт американских музыкантов Бруно Марса и Андерсона Пака в своих социальных анонсировал, что их новый сингл «Smokin Out The Window» от лица Silk Sonic.
Новый и, соответсвенно, первый совместный альбом именитых музыкантов под названием «An Evening With Silk Sonic» выйдет в конце следующей недели, а пока дуэт сообщил, что сингл, который войдет в альбом, выйдет в ближайшую пятницу, 5 ноября, поделившись фрагментом песни в официальном аккаунте Silk Sonic в Инстаграме.
https://www.instagram.com/tv/CVv9Yjbl4qs/
«Smokin Out The Window» станет третьим синглом в дискографии дуэта после июльского «Skate» и хита «Leave The Door Open», который вышел в марте и быстро обрел популярность в социальной сети TikTok.
Идея о создании дуэта пришла Марсу во время его мирового тура в поддержку альбома «24K Magic», но была оставлена до лучших времен. Лишь когда мир был окутан пандемией, Марс написал Anderson .Paak: «Помнишь ту затею в 2017 году? Так вот, давай сделаем это!». На данный момент у дуэта Silk Sonic более 16 миллионов слушателей в стриминговом сервисе Spotify.
Читайте ранее в этом сюжете: Anderson .Paak и Бруно Марс подтвердили дату выхода альбома Silk Sonic