Лос-Анджелес, США, , 22:12 — REGNUM Дуэт американских музыкантов Бруно Марса и Андерсона Пака в своих социальных анонсировал, что их новый сингл «Smokin Out The Window» от лица Silk Sonic.

Новый и, соответсвенно, первый совместный альбом именитых музыкантов под названием «An Evening With Silk Sonic» выйдет в конце следующей недели, а пока дуэт сообщил, что сингл, который войдет в альбом, выйдет в ближайшую пятницу, 5 ноября, поделившись фрагментом песни в официальном аккаунте Silk Sonic в Инстаграме.

«Smokin Out The Window» станет третьим синглом в дискографии дуэта после июльского «Skate» и хита «Leave The Door Open», который вышел в марте и быстро обрел популярность в социальной сети TikTok.

