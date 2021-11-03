Анкара, , 23:13 — REGNUM Продюсер турецкого сериала «Великолепный век» Тимур Савджи высказался относительно поступка актрисы Мерьем Уизерли, сыгравшей Хюррем Султан. Об этом 3 ноября пишет издание Elle Girl.

Мерьем Уизерли (Хюррем Султан) Кадр из сериала «Великолепный век»

«Она подставила всю команду, испортила всю работу», — заявил Савджи. «Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, всё кончено, можешь не возвращаться», — рассказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году Мерьем Уизерли отказалась от съёмок в сериале — она уехала из Стамбула (Турция) и не выходила на связь со съёмочной группой. По словам актрисы, она не смогла справиться с нагрузкой и темпом съёмок.

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