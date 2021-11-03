Рим, , 22:07 — REGNUM Итальянские СМИ в среду, 3 ноября, опубликовали совместную фотографию министров иностранных дел и экономического развития Луиджи Ди Майо и Джанкарло Джорджетти.

Пицца (сс) Free-Photos

Члены правительства были сфотографированы во время поедания пиццы в одном из римских кафе.

Ди Майо является одним из руководителей популистского «Движения 5 звезд», Джорджетти — правой «Лиги». Обе партии входят в правящую «широкую коалицию», однако на публичном уровне отношения между структурами весьма напряженные.